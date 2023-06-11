Еще одна группа отправилась на службу из единого пункта отбора контрактников

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Очередная группа отправилась для прохождения военной службы из единого пункт отбора контрактников в Москве. Мужчины рассказали, почему они приняли такое решение.

"Принял решение потому, что понимал: это рано или поздно дойдет до дома. А так я считаю, что каждый мужчина должен защищать в своем роду", – отметил один из них.

Другой доброволец признался, что хотел отправиться служить по контракту еще раньше, однако долго над этим думал. Он уверен, что всему свое время. Будущий контрактник также добавил, что патриотизм – это русская история.

Другой мужчина заявил, что у него есть долг перед Родиной, который он обязан исполнить.

"Мужчина для того и рождается, чтобы защищать свою Родину в тяжелый для страны час. Моя семья меня поддержала", – рассказал он.

Желающие заключить контракт приезжают в единый пункт отбора в Москве из разных российских субъектов. Перед тем, как отправиться на службу, они должны пройти медобследование. Также с кандидатами проводят собеседование для определения специальности. Однако мужчины всегда могут выбрать свою специальность.

Все будущие контрактники проходят военную подготовку на полигонах министерства обороны России. Чтобы заключить контракт, добровольцам необходимы паспорт, военный билет, диплом, свидетельство о браке и рождении детей при наличии.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу располагается по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. Посетителей обслуживают в режиме одного окна в период с 09:00 до 20:00.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.

Для тех, кто хочет заключить контракт, работает чат-бот. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram имеет подробную информацию о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих.

Ранее посетители единого столичного пункта отбора на контрактную службу рассказали о своей готовности защищать государство с оружием в руках. По словам будущих контрактников, их решение является добровольным, оно продиктовано чувством долга перед страной.



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