Москвичам рассказали о погоде 11 июня

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

В последний день недели, 11 июня, в Москве прогнозируется переменная облачность, без осадков. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 16 до 18 градусов, а в Подмосковье – от 15 до 20 градусов.

Скорость северо-восточного ветра составит 5–10 метров в секунду, атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве может понизиться до 6 градусов, по области – до 3 градусов.

Ранее ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в Москву придет теплая погода без осадков на следующей неделе. В ночные часы температура окажется комфортной.

По словам Поздняковой, наступившее похолодание покинет столицу в начале недели.

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