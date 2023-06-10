Москвичей предупредили о прохладной погоде в ближайшие дни

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве прогнозируется прохладная погода в ближайшие дни. С 11 по 14 июня в столице ожидается переменная облачность, сообщается на портале мэра и правительства города.

"В ночь на воскресенье, 11 июня, будет от семи до девяти градусов выше нуля, днем – от 15 до 17 градусов", – отметили синоптики.

В понедельник, 12 июня, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов, а 13 июня они достигнут отметки в плюс 22 градуса. По словам метеорологов, 14 июня в столице будет уже от плюс 19 до плюс 24 градусов.

До этого синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что в Москву придет теплая погода без осадков на следующей неделе. В ночные часы температура окажется комфортной. Она уточнила, что на предстоящей неделе днем температура будет достигать плюс 20–25 градусов, а в ночное время столбики термометров покажут от плюс 8 до плюс 13 градусов.

Ранее синоптики объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра в Москве. Предупреждение будет действовать до 21:00 субботы, 10 июня. Местами порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду, предупредили метеорологи.

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