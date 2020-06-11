Роспотребнадзор разработал санитарные требования к магазинам и рынкам

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Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарно-эпидемиологическох требований к торговым объектам и рынкам из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

"Утвердить санитарно-эпидемиологические правила... Санитарно-эпидемиологические требования к торговым объектам и рынкам, реализующим пищевую продукцию... Установить срок действия санитарно-эпидемиологических правил до 01.01.2031", – указано в документе.

Над открытыми торговыми зонами рынков обяжут устанавливать навесы. Кроме того, в торговых палатках и киосках обязательно нужны будут раковина, а поблизости от рабочего места должен быть туалет.

В магазинах обяжут соблюдать гигиенические требования по уровню шума, а также дезинфицировать оборудование, инвентарь, тележки и контейнеры.

Также вводятся новые требования для торговых залов в отношении продуктов, упавших на пол. Их продавать теперь будет нельзя. КРоме того, запрещено взвешивание продуктов на весах без упаковки, не допускается переливание жидких продуктов из тары покупателя в общую магазинную посуду.

В объектах мелкорозничной торговли запретят торговать бахчевыми культурами, нарезанными частями или с надрезами.

