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Москва 24

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Общество

15:33

В ГД предложили добавлять будущим врачам при поступлении в вузы баллы за волонтерство

общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предлагает добавлять будущим врачам при поступлении в вузы баллы за волонтерство.

Он выразил мнение, что количество этих баллов не должно быть одинаковым и оно должно зависеть от профиля вуза.

"Поэтому эта идея возможна для применения, но в пределах разумного. Я думаю, что было бы правильно добавлять такие баллы для будущих врачей, педагогов, юристов и социальных работников. Для них прежде всего должна применяться такая система", – приводит слова Смолина Агентство "Москва".

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что поступающие в вузы смогут получить дополнительные баллы за волонтерство. По его словам, если речь идет о магистратуре или, к примеру, поступающих на первый курс, то есть возможность вузам дать дополнительные баллы. Фальков подчеркнул, что высшим учебным заведениям, правила поступления в которые это предусматривают, рекомендовано давать дополнительные баллы при предъявлении волонтерской книжки.

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