В ЦИК проверят сообщения о принуждении бюджетников голосовать

13:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Центральной избирательной комиссии проверят сообщения о якобы имеющих место случаях принуждения бюджетников к участию в голосовании по поправкам в Конституцию в электронной форме. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
По ее словам, некоторые такие сообщения уже проверили.
"Ни одно из заявлений, которое пришло, пока не подтвердилось", – приводит слова Памфиловой ТАСС.
При этом она добавила, что вся информация, которая поступила на горячую линию, будет проверена.
"Я пока не готова ответить на вопрос, есть ли это на самом деле, если есть, то в каких масштабах, но то, что предметно мы всех обяжем проверить на всех уровнях и будем это контролировать, это я вам обещаю", – сказала глава ЦИК.
Электронное голосование стартует 25 июня в 10:00 на специально созданном портале. Москвичам надо будет авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей. В дальнейшем появится страница электронного бюллетеня.
Планируется, что онлайн-голосование закончится в 20:00 30 июня. Технология блокчейна обеспечит безопасность и прозрачность электронного голосования.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля этого года. Посетить участки россияне смогут в течение шести дней до основной даты голосования. На них обеспечат все необходимые требования по безопасности.
Ранее сообщалось, что москвичи смогут проголосовать по поправкам в Конституцию на 8 участках в аэропортах. График работы участков будет таким же, как везде, – с 08:00 до 20:00.
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