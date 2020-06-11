Российский препарат от COVID-19 получат 35 регионов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российский препарат от коронавирусной инфекции в ближайшее время получат 35 регионов страны, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу компании "Химрар".

"К середине следующей недели планируется произвести "Авифавир" в объеме, необходимом для удовлетворения всех полученных на сегодняшний день заявок от 35 регионов", – рассказали в компании.

Лекарство доставят в Москву, Татарстан, Ленинградскую, Новгородскую, Нижегородскую области и другие города страны. Каждый препарат имеет свой цифровой код, его подлинность можно проверить с помощью приложения "Честный знак". Выписывать лекарство будут только пациентам в больницах.

На прошлой неделе резидент "Сколково" получил регистрационное удостоверение Минздрава на противовирусный лекарственный препарат "Авифавир". Данный препарат изучен с 2014 года, когда под названием "Авиган" использовался в Японии против тяжелых форм гриппа.

По итогам первого этапа клинических исследований (10 дней) "Авифавир" продемонстрировал безопасность, не было выявлено никаких новых побочных эффектов. Эффективность превысила 80%, что является критерием препарата с высокой противовирусной активностью.

"Авифавир" был произведен совместным предприятием РФПИ и ГК "Химрар". Данная разработка является первым российским препаратом на основе "Фавипиравира".

В России за прошедшие сутки выявили 8 404 новых случая COVID-19. При этом на Москву приходится 1 195 подтвержденных случаев. Всего в стране зарегистрировано 493 657 случаев коронавирусной инфекции.

