Журналистка The Bell Ирина Панкратова умерла в 38 лет

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена)/pira_ra (Ирина Панкратова признана в РФ иноагентом)

Умерла журналистка The Bell (признано в РФ СМИ-иноагентом) Ирина Панкратова (признана в РФ иноагентом). Об этом сообщила основательница издания Елизавета Осетинская (признана в РФ иноагентом).

С ее слов, Панкратова несколько месяцев тяжело болела. Осетинская вспоминает ее как смелую, талантливую, боевую и красивую. В посте в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) она выразила соболезнования родным журналистки.

Панкратовой было 38 лет. В 2008 году она окончила факультет журналистики СПбГУ. Панкратова до The Bell работала в РБК и "Деловом Петербурге". Кроме того, она писала для "Медузы" и "Важных историй" (признаны в России иноагентами и нежелательными организациями).

Панкратова была лауреатом премии "Золотое перо".

