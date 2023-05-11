В ЗАГС назвали самые необычные имена для новорожденных в Москве

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В начале 2023 года в Москве на свет появились девочки Денница, Барбара и Эврика. Еще родились мальчики, которых назвали Модест, Марио и Лукас Рики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника управления ЗАГС Москвы Светлану Уханеву.

Среди необычных мужских имен Уханева также назвала Фому, Юлиана, Оганнеса, Тео и Эрвина. Из женских Уханева выделила Есению, Киру, Милану и Агату. Но встречались и такие имена, как Глафира, Веста, Капитолина, Светозара и Матрона.

"Также встречаются редкие необычные имена – Капитолина, Стелла, так назвали в первом квартале 2023 года по три девочки, Глафирой назвали двух москвичек. По одной девочке назвали Барбара, Весна, Веста, Денница – со старославянского означает "утренняя звезда", дочь солнца, Светозара, Матрона, Эврика", – поделилась Уханева.

Ранее стало известно, что самым популярным именем среди мальчиков, рожденных в этом году в столице, стало Михаил. Следом – Александр, Максим, Марк и Лев. Среди юных москвичек – София (Софья), Анна, Мария, Ева и Виктория.

До этого астролог Наталья Романова рассказала, как правильно подобрать имя младенцу. Один из способов – составить индивидуальный гороскоп на основании даты, времени и города рождения. Имя подбирается при помощи анализа расположения в нем планет. Во втором методе учитывается расположение Луны на момент рождения.

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