В Минздраве заявили о росте ожидаемой продолжительности жизни в России

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В настоящее время показатели ожидаемой продолжительности жизни в России – самые лучшие за всю историю, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

"Принципиально важно, что дальнейшая динамика увеличения сохраняется", – отметил Мурашко.

Ранее в Минздраве спрогнозировали, что ожидаемая продолжительность жизни в России может вырасти до 73,18 года. Мурашко рассказал, что по итогам текущего года также планируется удержание или снижение показателя младенческой смертности.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что на территории РФ в 2022 году ожидаемая продолжительность жизни увеличилась до 72,6 года. При этом сократилась младенческая смертность. Также было произведено 1,4 миллиона операций высокотехнологичной медицинской помощи, добавила Голикова.

Продолжительность жизни в России выросла более чем на 2,5 года – Росстат