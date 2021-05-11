В России выявили 8 115 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За последние сутки в России подтвердили 8 115 новых случаев коронавируса в 82 регионах, при этом в 1 155 из них болезнь проходила без клинических проявлений. Об этом сообщает Оперативный штаб.
На Москву пришлось 2 628 случаев, на Санкт-Петербург – 717, на Московскую область – 657, на Ростовскую область – 205, на Воронежскую область – 132, на Нижегородскую область – 124, на Иркутскую область – 116, на Саратовскую область – 116, на Республику Саха (Якутия) – 112, на Красноярский край – 106, на Республику Крым – 102, на Челябинскую область – 98, на Пермский край – 96, на Самарскую область – 96, на Волгоградскую область – 93.
Всего в РФ зарегистрировали 4 896 842 случая коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе – 0%, Сахалинской области – 0,004%, Республике Алтай, Магаданской области – 0,02%.
За последние сутки в стране подтверждено 329 смертей от COVID-19, за весь период пандемии умерли 113 976 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 7 009 человек, за все время – 4 509 915.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России удастся обеспечить в сентябре.
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