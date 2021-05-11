В РФ упростили процедуру назначения льгот и пособий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Закон, который позволит без заявления получателя назначать и предоставлять гражданам различные меры соцподдержки, вступает в силу 11 мая. Для этого в регионах будет использоваться Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО).
Доступ к системе у чиновников был уже в начале года, но предоставлять меры поддержки на основании ЕГИССО региональные службы и ведомства не имели права. Сведения собирались вручную или граждан просили самостоятельно предоставлять документы, сообщает "Парламентская газета".
По словам замглавы Минтруда Алексея Скляра, нововведение позволит всем учреждениям получать нужные данные из различных структур в электронной форме – без участия граждан и бумажных запросов.
Ранее сообщалось, что Минтруд разработал проект приказа, который меняет перечень сведений, необходимых для назначения ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до 3 лет. В частности, планируется упростить механизм оформления выплат.
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