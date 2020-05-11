В Москве скончались 55 пациентов с коронавирусом

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В Москве за сутки скончались 55 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщает штаб по борьбе с распространением коронавируса.

У скончавшихся был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

При любых симптомах ОРВИ гражданам необходимо оставаться дома и не заниматься самолечением, напомнили в Оперштабе.

За последние сутки в России выявили 11 656 случаев коронавирусной инфекции. При этом в 5 417 выявленных случаях клинических проявлений не было. Всего в стране зарегистрировано 221 344 случаев COVID-19.

После майских праздников в столичном регионе введут обязательный масочный режим. Индивидуальные средства защиты, в том числе перчатки, будут необходимы для поездок на транспорте и при посещении общественных мест.