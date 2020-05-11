Первая в РФ женщина-машинист электропоезда проведет онлайн-лекцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первая в России женщина-машинист электропоезда Елена Лысенко-Салтыкова проведен онлайн-лекцию. Трансляция будет доступна в Instagram-аккаунте Московских центральных диаметров 14 мая, передает портал мэра и правительства Москвы.

В рамках онлайн-мероприятия Лысенко-Салтыкова расскажет о своем трудовом пути, а также даст советы тем девушкам, которые хотят работать на железной дороге.

Отмечается, что профессия машиниста становится все более привлекательной для представительниц слабого пола. Однако женщины управляли поездами еще во времена Великой Отечественной войны.

В 2000 году профессию машиниста признали тяжелой и вредной для женщин, но с 2021 года девушки смогут работать машинистами в метрополитене.

Ранее сообщалось о том, что Дарвиновский музей проведет онлайн-экскурсию по темным залам с фонариками. Во время экскурсии для гостей проведут различные викторины, мастер-классы, перформансы, а также пройдет лаборатория для детей под названием "Клетчатые фантазии". Онлайн-мероприятие состоится 16 мая.