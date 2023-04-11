За сутки в РФ выявили 5 932 новых случая COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За прошедшие сутки в России выявили 5 932 новых случая коронавируса. Об этом сообщили в федеральном Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Госпитализация за минувшие 24 часа потребовалась 1 282 жителям России. Подобный показатель вырос на 174,5% в сравнении с сутками ранее. Число госпитализаций выросло в 65 регионах РФ, снизилось – в девяти, в 11 субъектах страны ситуация не изменилась.

Выздоровели от коронавируса за прошедшие сутки 9 772 человека, что оказалось на 40% больше, чем 10 апреля 2023 года. Скончались от COVID-19 за минувшие 24 часа 38 пациентов российских медучреждений.

Ранее американские ученые выявили два случая повреждений головного мозга у детей, чьи матери во время беременности перенесли коронавирус. Жительницы США заразились COVID-19 во втором триместре беременности в 2020 году. Оба младенца родились с задержками в развитии, один из детей скончался в возрасте 13 месяцев.



Новости часа: активность вирусов гриппа, ОРВИ и COVID-19 начала снижаться в РФ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!