В Роскачестве назвали альтернативы гречке

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В Роскачестве перечислили крупы, которые с точки зрения полезных свойств можно использовать как альтернативу гречке. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Существуют некоторые виды круп, польза которых зачастую недооценивается: пшено, перловка, полба и ячневая крупа. При этом пищевая ценность этих круп крайне высокая, но во многом зависит от химического состава зерна и технологии его обработки", – отметили в организации.
В Союзе нутрициологов обратили внимание на некоторые преимущества пшена. В частности, его можно употреблять людям с непереносимостью глютена, оно повышает иммунитет, содержит марганец, медь и железо, необходимые для нормального функционирования кровеносной системы.
Между тем полба содержит 18 незаменимых аминокислот. Она также улучшает работу иммунитета, нормализует артериальное давление, снижает риск развития онкологии, положительно сказывается на нервной системе. Последнее характерно и для перловки, которая богата витаминами D, А и Е, отвечающими за состояние кожи, ногтей и волос, а также витамином K. Ячневая крупа укрепляет сосуды и снижает уровень холестерина в крови, добавили специалисты.
В то же время есть некоторые нюансы, из-за которых от употребления данных круп стоит отказаться. Например, все они, кроме пшена, содержат глютен, а ячневая крупа обладает мочегонными свойствами, из-за чего ее не рекомендуется употреблять при беременности. Полба противопоказана при язве желудка, также ее не стоит употреблять при заболеваниях щитовидной железы.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева предостерегла россиян от долгого хранения гречки. По ее словам, данную крупу не стоит хранить больше 24 месяцев. После этого срока она начинает окисляться из-за содержащихся в ее составе жиров. Употребление такого продукта может нанести вред, в частности, запустить воспалительные процессы в организме.
"Городской стандарт": зеленая гречка
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