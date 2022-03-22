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Диетолог предупредила об опасности долгого хранения гречки

"Окисление клеток": чем опасно долгое хранение гречки
обществоедаэксклюзив

Фото: depositphotos/elenathewise

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в разговоре с Москвой 24 предостерегла граждан от долгого хранения гречки.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова предостерегла россиян от хранения больших объемов сахара, поскольку там могут завестись насекомые. Кроме того, такие запасы способны спровоцировать человека употреблять данный продукт сверх меры. В результате это приведет к развитию различных заболеваний, предупреждает эксперт.

По словам Королевой, хранить гречку можно не более 24 месяцев. В дальнейшем крупа начинает окисляться из-за содержащихся в ее составе жиров. Употребление такого продукта может нанести вред, предупреждает диетолог.

Если человек регулярно будет есть просроченный продукт с окисленными жирами в составе, имеющиеся воспалительные процессы в организме могут быть запущены. Человек может получить дополнительный процесс окисления липидов мембран клеток. Это может поддержать и сердечно-сосудистые, и другие проблемы в организме.
Маргарита Королева
врач-диетолог, доктор медицинских наук

Гречка способна окислиться и в том случае, если ее положить в теплом светлом месте, например на подоконнике, продолжает специалист. Кроме того, из-за неправильного хранения со временем в крупе может появиться грибок, плесень и жучки, указала эксперт.

"Если нарушаются правила хранения, создаются условия влажности или просто будут меняться температурные показатели, это может стать наиболее выигрышным для того, чтобы там образовались крупяные жучки и плесень", – подчеркнула Королева.

Диетолог советует хранить гречку в сухом темном и прохладном месте с температурой до 10 градусов. "Это было бы идеальное место, которое обеспечит абсолютную сохранность всех компонентов этого продукта с целью поддержания высокой питательной ценности", – заключила эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что россиянам нет нужды закупаться туалетной бумагой, гречкой и сахаром. По мнению представителя Кремля, повышенный в последнее время спрос на эти товары носит эмоциональный характер. Когда пандемия коронавируса только началась, наблюдалась схожая ситуация, указал Песков.

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