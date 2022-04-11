Московские врачи вылечили от COVID-19 более 2,5 млн человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Врачи в Москве вылечили от коронавируса более 2,5 миллиона пациентов, сообщается в Оперштабе по ситуации с COVID-19.

За последние сутки после прохождения лечения выздоровели 698 пациентов.

Также за 24 часа в столице госпитализировали 115 человек с диагностированным коронавирусом. Искусственная вентиляция легких потребовалась 90 пациентам.

Согласно последним данным, в столице выявили 589 новых случаев заражения COVID-19. Скончались 19 пациентов с ранее диагностированной пневмонией и положительным тестом на коронавирус.

В России за последние сутки госпитализировали 1 390 человек с коронавирусом. Подтверждены 11 855 новых случаев коронавируса по стране.

