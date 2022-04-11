1 390 человек с COVID-19 госпитализировали за сутки в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В России за сутки госпитализировали 1 390 человек с коронавирусом. Это на 4,6% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Уточняется, что снижение количества госпитализаций было зафиксировано в 42 регионах.

За минувшие 24 часа от коронавируса выздоровели 26 755 человек, при этом скончались 248.

Число заражений за сутки достигло 11 855. Большинство новых случаев выявили в Санкт-Петербурге – 609, Свердловской области – 652, Москве – 589, Челябинской области – 392, Воронежской области – 391. Меньше всего случаев зафиксировали в Республике Тыва – 1, Республике Марий Эл – 7, в Ненецком автономном округе – 3, Магаданской области – 7 и на Алтае – 7.



Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что схему по вакцинации от коронавирусной инфекции в России пока менять не нужно. По его словам, все желающие, в частности люди из группы риска, могут ревакцинироваться не одной дозой вакцинного препарата, а двумя.