Москвичей ожидает по-летнему теплая погода на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве на следующей неделе ожидается теплая погода, которая по температурным значениям будет соответствовать раннему лету. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В первой половине недели воздух будет прогреваться до +20...+23 градусов.

"Погода в течение этой пятидневки будет просто очень теплая. Мы прогнозируем, что в понедельник будет 14–16, до 18 градусов. Во вторник уже 20–22 градуса. В среду – 21–23 градуса", – отметил Вильфанд, добавив, что данные значения близки к рекордным.

Уточняется, что температурный фон превышает норму на 6–8 градусов. При этом жара в городе будет комфортной.

"Поскольку воздушные массы приходят с юга и юго-востока, они не только теплые, но и не насыщенные влагой. Поэтому нет той тяжести, когда тепло, но еще и влажно", – добавил метеоролог.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что до четверга в Москве погода будет как в июне: солнечно, сухо и до плюс 22 градусов.

