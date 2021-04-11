Москвичам пообещали майскую погоду с температурой до +18 в воскресенье

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Майская погода с температурой до плюс 18 градусов ожидается в столице в воскресенье, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня нас ждет май настоящий. Уже сейчас температура воздуха почти 9 градусов, ясная погода, на языке военных метеорологов – миллион на миллион, потому что ни облачка, видимость великолепная", – цитирует синоптика РИА Новости.
По словам специалиста, антициклон сохранит свое господство в столичном регионе в течение дня, поэтому будет малооблачно и без осадков. Ветер ослабеет до 2–7 метров в секунду. Температура в таких условиях повысится до плюс 16–18 в Москве, 14–19 тепла – в Подмосковье.
Это как минимум на 7 градусов выше положенной климатической нормы апреля, как максимум это соответствует многолетним показателям мая. Атмосферное давление продолжает расти до 760 миллиметров ртутного столба, что на 13–15 единиц выше нормы для столицы.
"Сегодня очень комфортная погода для занятия спортом, проведения выходного дня на свежем воздухе", – заключил Тишковец.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие пять дней температура в центре Европейской России будет существенно выше нормы. По прогнозу синоптиков, с воскресенья регион ждет аномально теплая погода. Сначала отклонения составит 2–3 градуса, а к четвергу температура окажется на восемь градусов нормы.
Вильфанд указал, что причиной резкого потепления станут мощные антициклоны, быстрое таяние снега, а также потоки теплого воздуха с юга. Тем не менее во второй половине следующей недели температура будет ниже, чем в первой.
На следующей недели столбик термометра в Москве поднимется до 20 градусов
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