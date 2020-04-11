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Общество

17:26

МЧС предупредило москвичей об усилении ветра

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вечером в субботу, 11 апреля, в столице до 21:00 ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 17 метров в секунду, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Горожанам рекомендовали строго следовать правилам персональной безопасности: на улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Парковать автомобиль нужно вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. "Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра", – отметили в ведомстве.

Ранее из-за сильного ветра в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности. Это означает, что погода потенциально опасна.

Максимальная температура воздуха днем достигнет 5–7 градусов тепла. Ночью москвичей ожидает похолодание до минус 2–4 градусов. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

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