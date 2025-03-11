Врач Кондрахин рассказал, на какие проблемы со здоровьем указывает ком в горле

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Ком в горле может наблюдаться при неврозе, заболеваниях лор-органов и проблемах с пищеводом. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.

По его словам, из-за стрессовых ситуаций возникает спазм мышц глотки, что приводит к неприятным ощущениям.

"Как правило, симптом проходит, как только психологическое состояние нормализуется. Справиться с проблемой могут помочь успокаивающие препараты, которые назначит врач", – указал Кондрахин.

В то же время ком в горле возникает, например, при болезни лор-органов.





Андрей Кондрахин врач-терапевт Также это может указывать на гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ). Происходит заброс кислого содержимого желудка в пищевод, что может давать ощущение кома в горле и жжение.

При таких симптомах эксперт посоветовал обратиться к терапевту, который назначит лечение или перенаправит к более узкому специалисту.

Ранее россиянам рассказали, что у детей ком в горле может быть проявлением страха остаться без близких. Среди других симптомов сепарационной тревоги – повышение пульса и давления, рвота и боли в животе, а также подъем температуры до субфебрильных цифр.

