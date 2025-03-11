Врач Тен: закаливанием и криотерапией можно продлить жизнь на 2–3 года

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Закаливание и криотерапия помогут продлить жизнь на 2–3 года, улучшить состояние организма и замедлить процесс старения. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на терапевта Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарему Тен.

По словам врача, низкие температуры стимулируют работу защитных систем организма, а они способствуют снижению воспаления и стресса. Ежедневные обливания холодной водой в течение 2–3 минут могут увеличить выработку норадреналина, который улучшает когнитивные способности и помогает бороться с хроническим воспалением – одной из основных причин старения.

Также криотерапия, во время которой температура понижается до 110 градусов ниже нуля, способствует выработке "белка долголетия" FOXO3. Он в свою очередь связан с защитой ДНК от повреждений.

"Исследование 2022 года Nature Aging показало, что регулярное закаливание снижает биологический возраст на 2–3 года за счет активации митохондрий и аутофагии ("уборки" клеточного мусора)", – отметила Тен.

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