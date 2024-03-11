Эксперт назвала самые частые ошибки в деловом этикете

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В деловом общении не стоит делать акцент на половой принадлежности. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова.

"Все мы сотрудники, специалисты, профессионалы. Поэтому, когда начинают целовать руки партнерам-женщинам, коллегам-женщинам, – это совершенно неуместно в деловом мире", – подчеркнула она.





Ольга Свежакова эксперт по этикету и коммуникациям Допустим, стоит на конференции компания мужчин. Среди них есть женщина. Подходит новый мужчина, с каждым здоровается, обменивается рукопожатиями. Но когда встречает женщину, просто кивает или целует ей руку. Этого, конечно, делать не нужно. Если уже начали обмениваться рукопожатиями, то и женщине тоже протяните руку и покажите, что вы ее уважаете как профессионала.

Еще одна распространенная ошибка в деловом этикете связана с тем, кто должен инициировать рукопожатие. "Не надо здороваться и тут же тянуть руку. Первым это делает только тот, кто старше по статусу. Потому что именно этот человек решает, хочет он, чтобы его трогали или нет", – отметила Свежакова.

Кроме того, мужчины нередко совершают ошибку при выборе носочных изделий под костюмы. В частности, отдают предпочтение слишком коротким вариантам. В результате, когда они садятся, брючины поднимаются и становится видна оголенная часть ноги, говорит эксперт. "Стоит выбирать более высокие носки, чтобы не показывать интимные части тела всем на обозрение", – посоветовала она.

Ранее были названы наиболее распространенные ошибки в столовом этикете. Например, не рекомендуется нарезать еду в своей тарелке на множество мелких кусков. Такой вариант допустим в США. Однако в России действуют несколько другие правила, согласно которым принято отрезать небольшой кусок пищи, накалывать его на вилку и съедать. Также к ошибкам относится использование зубочисток за столом.

