Эксперт посоветовала россиянам во время беседы пользоваться невербальными сигналами

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Невербальные сигналы нужны для построения доверительных отношений с собеседником, заявила тренер по голосу и речи Седа Каспарова в беседе с "Газетой.ру".

Это могут быть жесты, мимика, походка, а также умение слушать. Главным правилом является установка зрительного контакта, заявила Каспарова. Это позволяет сделать собственную речь более красивой и использовать меньше слов-паразитов, уверена эксперт.

"Если же вы смотрите то в смартфон, то в окно, но никак не в глаза собеседнику, то вряд ли он почувствует вашу расположенность. Это скорее будет сигнал о том, что мыслями вы сейчас совсем в другом месте", – уточнила она.

Эксперт посоветовала не использовать "каменное лицо", а наоборот, следить за словами собеседника и реагировать соответственно – опускать или поднимать брови, прищуривать или открывать глаза и так далее. Также не стоит забывать об улыбке, которая тоже поможет расположить к себе человека, сказала она.

"Чтобы собеседник понял, что его слушают не только из-за вежливости, будьте в диалоге и показывайте искреннюю заинтересованность. В помощь вам – открытые вопросы, на которые человек может дать развернутые ответы", – уточнила Каспарова, приведя в пример вопросы "А как ты попал в эту профессию?" и "Как ты начал заниматься своим делом?"

Также она напомнила о важности приветствия человека, в частности рукопожатия, а также использования открытых жестов. Например, свое расположение к разговору можно показать при помощи рук с обращенными вверх ладонями.

"Если вы хотите обратиться к собеседнику с просьбой или сообщить ему что-то важное, не надо скрещивать руки или закрываться", – сказала Каспарова.



Походка человека, включая само движение и даже манеру входа в помещение, также говорит о впечатлении и уровне доверия к человеку. В частности, правильные действия могут показать уверенность в себе, что сыграет в пользу такой сильной личности. Еще, говорит эксперт, на это может повлиять положение человека в самом помещении, его поза и многое другое.

"Не скрещивайте руки. Идеальный вариант – нейтральная позиция, когда руки свободно лежат вдоль туловища. Одна рука при этом может "говорить", а вторая находиться вдоль тела", – подчеркнула она.

Однако Каспарова предложила следить за тем, чтобы не перебирать в руках предметы, часы, пуговицы и другие элементы одежды, что может выдать нервозность. Для избавления от этой привычки эксперт посоветовала шевелить пальцами ног.

"Держите руки на уровне пояса или выше. Старайтесь держать их в расслабленном состоянии, слегка согнутыми. Таким образом ваши жесты будут выглядеть естественнее", – заключила она.

Ранее стало известно, что объятия являются не только невербальным способом коммуникации, но и помогают снизить уровень стресса. По словам клинического психолога Дарьи Сальниковой, в процессе объятий у человека активизируются сенсорные стимулы. Это в свою очередь заставляет отдельные участки мозга работать и влиять на нервную систему, тем самым снижая уровень стресса.

По словам специалиста по кинетическому имиджу Лады Черных, не существует такого жеста, который бы стопроцентно привел к успеху и решил вместо человека задачи переговоров. Но есть такие знаки, которые могут оттолкнуть собеседника, рассказала эксперт.

К таким жестам она приписала адаптеры – почесывания, подергивания, поглаживания, манипуляции с одеждой и предметами во время разговора, прикосновения к себе. Когда человек крутит ручку, бесконечно поправляет одежду, теребит пальцы рук, облизывает или поджимает губы, а также накручивает волосы на палец или часто поправляет прическу, он выдает свое волнение и понижает свой статус в глазах оппонента, уверена она.