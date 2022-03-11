Число онлайн-обращений за получением услуг в социальной сфере Москвы за год выросло вдвое

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Число электронных обращений за получением услуг в социальной сфере Москвы в 2021 году увеличилось в два раза. Об этом информирует пресс-служба мэра и правительства города.

Сейчас в сфере труда и социальной защиты в электронном виде жители столицы могут оформить 38 государственных услуг.

"Москвичи получили 1,6 миллиона государственных услуг", – отмечается в материале.

В 2021 году рынок труда оправился от последствий пандемии. Уровень безработицы сократился с 3% в октябре 2020 года до 0,4% в феврале 2022-го.

"Количество вакансий в городском банке данных выросло с 160 тысяч в 2019 году до 400 тысяч в 2021-м. В прошлом году были трудоустроены 114,4 тысячи человек, 19 тысяч прошли профессиональное переобучение", – рассказали в пресс-службе.

Проект по оказанию помощи малообеспеченным семьям с детьми "Социальный контракт" объединил 3 590 семей. Родители обязуются предпринимать активные усилия для трудоустройства.

"Из них 43% нашли работу в течение трех месяцев участия в проекте, 90% из них продолжают работать после трудоустройства со средней заработной платой 55 тысяч рублей в месяц", – указали в пресс-службе.

Всего департамент труда и социальной защиты населения Москвы взаимодействует с 300 некоммерческими организациями социальной направленности. В проектах участвуют свыше 170 тысяч москвичей.

В 2021 году призерами конкурса грантов "Москва – добрый город" стали 102 НКО из всех сфер деятельности социальной направленности.

"Благодаря реализации их проектов более 12 тысяч москвичей получат необходимую адресную помощь. Среди них – дети-сироты, москвичи, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию, люди с инвалидностью и многодетные семьи", – говорится в материале.

50 некоммерческих организаций получили в безвозмездное пользование на три года помещения общей площадью 11 тысяч квадратных метров. Они были освобождены после реорганизации столичной службы занятости.

В 17 подобных помещениях будут открыты мастерские по работе с людьми с инвалидностью. В них создадут безбарьерную среду.

"Еще в 33 помещениях создадут условия для работы с разными категориями благополучателей. В них откроют инклюзивные центры, будут проводить занятия по эрго- и физической терапии, оказывать адресную помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию", – заявили в пресс-службе.

В прошлом году открылся электронный магазин добрых подарков. В нем на базе 27 НКО были проданы 7,7 тысячи изделий подопечных организаций. Вырученные средства пошли на реализацию социальных проектов.

"Команды департамента труда и социальной защиты населения Москвы принимали участие в организации работы крупнейших городских пунктов вакцинации в Гостином дворе (124,5 тысячи вакцинированных), ГУМе (102 тысячи), "Лужниках" (236 тысяч). Подарочные наборы или денежные компенсации получили 678,7 тысячи пожилых москвичей, прошедших вакцинацию", – сообщается в тексте.

Свыше 300 сотрудников департамента работали в резервных коронавирусных госпиталях в Сокольниках, на ВДНХ, в АТЦ "Москва" и Крылатском.

"На горячую линию комплекса социальной защиты в течение 2021 года поступило 214 тысяч звонков. Операторы оформили заявки на оказание 62,8 тысячи социальных услуг. С помощью горячей линии к сдаче плазмы для лечения COVID-19 были привлечены 22,7 тысячи доноров", – привели цифры в пресс-службе.

С 1 февраля 2020 года на базе учреждений социальной защиты работала сеть, включающая 16 обсерваторов для временного проживания людей в режиме самоизоляции. Через учреждения прошли около 15 тысяч человек.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что жители столицы помогли собрать средства реабилитации для беженцев из Донбасса с инвалидностью. Прокатный фонд сформирован на базе одного из учреждений соцзащиты московского Ресурсного центра для инвалидов. Перед передачей средства реабилитации проверяют, по необходимости ремонтируют, а также проводят санобработку.