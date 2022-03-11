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Москва 24

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общество

16:37

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 53,6%

общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 53,6%. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

"Коллективный иммунитет – 53,6%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день вакцинация от коронавирусной инфекции первым компонентом выполнена 88 277 878 раз, двумя компонентами – 84 489 088 раз.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков ранее рассказал, что в России в настоящее время наблюдается спад заболеваемости коронавирусом, однако есть риск нового всплеска.

По словам специалиста, ключевыми месяцами по эпидемиологической ситуации остаются март и апрель. Он также отметил, что на уровень коллективного иммунитета влияет вакцинация, поэтому, считает врач, время спада заболеваемости COVID-19 нужно использовать для ревакцинации.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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