В Москве за сутки госпитализировали 221 человека с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки госпитализировали 221 человека с коронавирусом. К системе ИВЛ подключены 198 человек, сообщает столичный Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки в Москве вылечились от инфекции еще 2 233 пациента. В общей сложности число выздоровевших составило 2 519 398.

За последние 24 часа в столице выявили 1 102 новых случая заражения COVID-19. От коронавируса скончались еще 58 пациентов.

В России за сутки госпитализировали 7 566 человек с коронавирусной инфекцией. Это на 19,5% меньше показателя предыдущего дня. Число госпитализаций снизилось в 59 регионах, ситуация осталась без изменений в двух субъектах, увеличение количества госпитализаций произошло в 24 регионах.

Всего выявлено 50 743 новых случая коронавируса. Больше всего из них пришлось на Санкт-Петербург – 2 595 случаев, Башкирию – 2 501, Свердловскую область – 2 263. В Москве выявили 2 102 новых случая, а в Подмосковье – 322.

