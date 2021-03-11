Россияне рассказали, на какие жертвы готовы идти ради карьеры

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Сервис по поиску работы Superjob узнал у россиян, на какие жертвы они готовы идти ради карьеры.

Среди поколения 1981–1996 годов рождения (Y) почти треть готова переехать в другой город ради перспектив. Ограничение общения с друзьями допускают 28% опрошенных, а 12% готовы отложить создание семьи.

Респонденты 1997–2012 (Z) годов рождения готовы для работы отказаться от отдыха и развлечений. Так ответили 30% из них. Четверть опрошенных согласна ограничить общение с друзьями, а повременить с рождением детей – 24%.

К ненормированному графику и занятости 12–16 часов в сутки готовы 22% поколения Z и 18% представителей поколения Y.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке. К ним относятся менеджер по продаже косметологического оборудования и разработчик java.