Эксперт назвал главную опасность модных селфи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман рассказал агентству "Прайм", что многие модные селфи могут быть опасными для пользователей социальных сетей. По его словам, фото, способные удивить подписчиков, могут стать последними.
"В опасных для жизни местах делать селфи точно не стоит. В данном случае вы не можете полностью контролировать ситуацию. Опасными считаются селфи в горах, на воде, съемки в транспорте на ходу и так далее", – отметил специалист.
Эксперт считает, что перед тем, как сделать фото, нужно убедиться, что жизни ничего не угрожает и вы находитесь в безопасности. Также селфи не должно создавать проблем окружающим, добавил Шерман.
Ранее в Госдуме предложили создать Кодекс блогера. С таким заявлением выступил глава комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин. По его словам, блогеры должны нести гражданскую и административную ответственность, так как они являются гражданами России и оказывают значительное влияние на общественное мнение.
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