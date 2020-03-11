Психолог рассказал, что приводит к низкой самооценке

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Семейный психолог, эксперт по гендерным отношениям Александр Шахов заявил, что есть три причины заниженной самооценки человека. По словам специалиста, нет такой сферы жизни, на которую не оказывает влияния низкая самооценка, передают "Дни.ру".

Как подчеркнул Шахов, неуверенность у людей отражается на отношениях с друзьями, коллегами, членами семьи. Кроме того, негативные последствия могут сказаться на самочувствии.

Первой причиной неуверенности является воспитание родителей. Взрослые считаются для детей достоверным источником информации. В результате подрастающее поколение впитывает и перенимает опыт, которым делятся старшие члены семьи. Знания, полученные от старших, не всегда могут быть правильными.

Вторым фактором, отражающимся на формировании личности, признаны психологические травмы. Например, дети, которых долгое время берегли от внешнего мира, оказываются не подготовлены к происходящему. При взрослении дети и подростки впервые сталкиваются с обманом, оскорблениями, а также суровыми условиями. Отсюда и возникают психотравмы.

Последней причиной психолог считает трагедии в жизни. В частности, в ряде случаев спектр возможностей человека ограничивается (тяжелым заболеванием, потерей близких или инвалидностью). После чего происходит развитие "выученной беспомощности".

Согласно утверждению специалиста, не все до конца знают, заниженная ли у них самооценка. "Уверенность в себе – это вера в свои силы, понимание того, что с использованием своих внутренних ресурсов можно достичь любой поставленной цели", – заключил Шахов.

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