"Аэрофлот" отменил ряд рейсов в Германию, Францию, Италию и Испанию

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Авиакомпания "Аэрофлот" с 13 марта по 30 апреля временно приостанавливает полеты в ряд городов Италии, Франции, Германии и Испании. Об этом говорится на сайте перевозчика.

В компании заявили, что с 13 марта будут временно приостановлены полеты в/из Москвы в города Аликанте, Валенсию, Малагу, Тенерифе и Пальма-де-Майорку, Марсель, Лион и Ниццу, Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт, Милан, Венецию, Неаполь, Верону, Болонью. Они не будут осуществляться до 30 апреля.

С 13 марта также будут временно приостановлены полеты дочерней авиакомпании "Россия" в/из Санкт-Петербурга и Москвы в города Франции (Ниццу) и Германии (Дюссельдорф и Гамбург).

В пресс-службе авиакомпании подчеркнули, что пассажиры с приобретенными билетами с 13 марта по 30 апреля 2020 года (включительно) могут бесплатно оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость за приобретенный билет, а также переоформить билеты на другую дату до 31 декабря.

Для переоформления билетов пассажирам необходимо обратиться на специально выделенную горячую линию +7(495) 784-72-42, а также по круглосуточным телефонам контакт-центра "Аэрофлота" +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России), *555 (для мобильных телефонов) или в офисы собственных продаж авиакомпании.

Помимо этого, авиакомпания с 10 марта отменила некоторые рейсы в города Италии. Речь идет о рейсах SU2406/2407 (Шереметьево – Рим – Шереметьево) и SU2416/2417 (Шереметьево – Милан – Шереметьево). Они не будут осуществляться до 28 марта.

В среду авиакомпания Utair также сообщила о приостановке полетов в Милан и обратно с 20 марта до 31 мая в связи со вспышкой коронавируса в Италии. Компания полностью вернет деньги за билеты, в том числе по невозвратным тарифам, без удержаний.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная неизвестным типом коронавируса. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило около 81 тысячи человек, скончалось 3158, излечилось более 61 тысячи заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 872 человека.

