Минтруд опубликовал новый список профессий для альтернативной службы

Минтруд расширил список профессий для прохождения альтернативной гражданской службы в 2019 году. Об этом сообщается на сайте министерства.
В перечне говорится об аккумуляторщиках, выбивальщиках отливок, машинистах насосных установок, обрубщиках, операторах связи, операторах стиральных машин, электрониках, юрисконсультах.
Всего в список вошли 140 видов работ. Те, кто выбрал альтернативную службу, чаще всего работают санитарами в больницах и диспансерах, строителями, рабочими на заводах, лесниками, почтальонами, пожарными.
Приказом Минтруда также утвержден перечень организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы. Это государственные учреждения социального обслуживания, здравоохранения, образования, культуры и искусства.
Право на альтернативную гражданскую службу имеют те призывники, чьи убеждения или вероисповедание противоречат воинской службе, а также представители коренных малочисленных народов. Срок АГС – 21 или 18 месяцев, в зависимости от места прохождения. При выборе места службы учитываются образование, специальность, опыт работы, медицинские противопоказания, семейное положение.
На всем протяжении альтернативной службы работнику выплачивается полная заработная плата по занимаемой им должности, предоставляются отпуска и оплачиваемые больничные, организуется необходимое обучение.
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