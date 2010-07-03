Среда станет самым холодным днем на неделе

Пик похолодания на этой неделе в Москве придется на среду, 13 марта. Дневная температура воздуха понизится до нуля градусов, сообщили в центре погоды "Фобос".
"В Москве в начале и в конце рабочей недели будет довольно тепло: после полудня около +3. А в середине ожидается похолодание, пик которого придется на среду: днем до 0", – сообщили синоптики Агентству "Москва".
Днем в понедельник, 11 марта, воздух в Москве прогреется до +2...+4 градусов. Небо затянут облака, местами не обойдется без дождя или мокрого снега.
Ранее метеорологи рассказали, что в Москве, начиная со второй половины дня четверга, пойдут циклоны. До конца недели погода будет облачной, ветреной. Также возрастет вероятность осадков в виде мокрого снега и даже дождя. По ночам сохранятся слабые заморозки. Дневная температура временами будет повышаться до +3 градусов. При этом по прогнозам синоптиков, средняя температура второй декады марта в Москве будет на 2–3 градуса выше климатической нормы.
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