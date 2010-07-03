Небольшой "плюс" и осадки ожидают москвичей в понедельник

Новая неделя в столице начнется с плюсовой температуры и небольших осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
В ночь с 10 на 11 марта температура в городе будет колебаться в диапазоне от -1 до +1 градуса. Из-за этого перепада на дорогах и тротуарах будет скользко. Возможны небольшие осадки.
Днем в понедельник воздух в Москве прогреется 2−4 градусов выше нуля, а по области будет от нуля до +5 градусов. Небо затянут облака, местами не обойдется без дождя или мокрого снега. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду.
При этом к ночи температура опустится до минус 2−4 градусов. Поднимется метель, причем местами порывы ветра могут достигать скорости 12−17 метров в секунду.
Ранее специалисты центра погоды "Фобос" пообещали москвичам солнце и постепенное потепление на новой рабочей неделе. Однако повышение температуры будет сопровождаться небольшими осадками, предупредили метеорологи.
По прогнозам, погода в начале марта будет соответствовать климатической норме, поэтому резкого прихода тепла ожидать не следует. В течение недели дневная температура продержится на уровне 3−5 градусов выше нуля.
Новая рабочая неделя принесет в Москву солнце и потепление
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