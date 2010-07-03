Тепло и солнце придут в Москву на следующей неделе

Новая рабочая неделя принесет в столицу солнце и постепенное потепление, которое будет сопровождаться небольшими осадками. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на дежурного метеоролога погодного центра "Фобос" Александра Синенкова.
Днем 11 марта воздух прогреется до 4 градусов, а ночью столбики термометров остановятся на нуле. Порывы юго-западного ветра составят от трех до 6 метров в секунду, а атмосферное давление достигнет 730 миллиметров ртутного столба. Подобная картина сохранится до среды.
По словам Синенкова, погода соответствует климатической норме. Резкого потепления ожидать не следует. В дневные часы на протяжении всей недели температура будет держаться на уровне 3-5 градусов тепла, ночью будут преобладать преимущественно отрицательные значения до минус пяти градусов", – уточнил синоптик.
Теплее всего будет в конце недели. В пятницу и субботу воздух прогреется до 6 градусов выше нуля. Однако в противовес этому усилится ветер, скорость которого в пятницу достигнет 12 метров в секунду. Но уже к воскресенью все уляжется.
10 марта в Москве резко ухудшилась погода. В некоторых районах пошел сильный снег, а дороги стали скользкими. В связи с этим пешеходов и водителей призвали к внимательности, а авиапассажирам посоветовали следить за изменениями в расписании рейсов.
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