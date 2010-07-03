Сырая и пасмурная погода сохранится в Москве до конца недели

Первая декада марта в столице продолжает тенденции февраля. Поэтому погода будет преимущественно облачной, ветреной и сырой. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".
"Первая половина недели в Москве пройдет под знаком возвращения зимы: погода будет облачная с прояснениями, местами пройдет кратковременный снег, по ночам столбики термометров во вторник, среду и четверг будут опускаться до отметки в минус 4-9 градусов, днем будет около 0", – говорится в сообщении.
Метеорологи отмечают, что начиная со второй половины дня четверга вновь активизируются циклоны и до конца недели погода будет облачная, ветреная, возрастет вероятность осадков в виде мокрого снега, местами переходящего в дожди. По ночам сохранятся слабые заморозки, а днем температура будет повышаться до +1...+3 градусов.
При этом по прогнозам синоптиков, средняя температура второй декады марта в Москве будет на 2-3 градуса выше климатической нормы.
Ранее сообщалось, что новая неделя в столице начнется с плюсовой температуры и небольших осадков. Днем в понедельник воздух в Москве прогреется до 2−4 градусов выше нуля, а по области будет от нуля до +5 градусов. Небо затянут облака, местами не обойдется без дождя или мокрого снега. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду.
При этом к ночи температура опустится до минус 2−4 градусов. Поднимется метель, причем местами порывы ветра могут достигать скорости 12−17 метров в секунду.
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