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09:41

Сырая и пасмурная погода сохранится в Москве до конца недели

общество погода

09:41

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Первая декада марта в столице продолжает тенденции февраля. Поэтому погода будет преимущественно облачной, ветреной и сырой. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

"Первая половина недели в Москве пройдет под знаком возвращения зимы: погода будет облачная с прояснениями, местами пройдет кратковременный снег, по ночам столбики термометров во вторник, среду и четверг будут опускаться до отметки в минус 4-9 градусов, днем будет около 0", – говорится в сообщении.

Метеорологи отмечают, что начиная со второй половины дня четверга вновь активизируются циклоны и до конца недели погода будет облачная, ветреная, возрастет вероятность осадков в виде мокрого снега, местами переходящего в дожди. По ночам сохранятся слабые заморозки, а днем температура будет повышаться до +1...+3 градусов.

При этом по прогнозам синоптиков, средняя температура второй декады марта в Москве будет на 2-3 градуса выше климатической нормы.

Ранее сообщалось, что новая неделя в столице начнется с плюсовой температуры и небольших осадков. Днем в понедельник воздух в Москве прогреется до 2−4 градусов выше нуля, а по области будет от нуля до +5 градусов. Небо затянут облака, местами не обойдется без дождя или мокрого снега. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду.

При этом к ночи температура опустится до минус 2−4 градусов. Поднимется метель, причем местами порывы ветра могут достигать скорости 12−17 метров в секунду.

общество погода

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