Тест на ВИЧ предложили проводить на работе

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У граждан РФ может появиться возможность пройти тест на ВИЧ, находясь на рабочем месте. Разработкой необходимого плана для работодателей занялись в Минтруде, сообщает газета "Известия".

В одобренной замглавы ведомства Григорием Лекаревым стратегии сказано, что окончательные рекомендации представят в конце года.

Первыми о проведении проверок на рабочих местах заговорили представители Международной организации труда. Они подчеркнули, что результаты тестов скроют от руководителей и коллег сотрудников.

Глава федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский назвал офис идеальным местом для прохождения теста. Он пояснил, что нередко у потенциально подверженных заболеванию людей нет времени, чтобы дойти до врачей.

При этом ряд специалистов считают, что далеко не каждый работник будет готов пройти тестирование.

Ранее ученые из Утрехтского университета рассказали о "Дюссельдорфском пациенте", которому пересадили донорский костный мозг с мутацией в гене. В итоге он смог излечиться от ВИЧ.