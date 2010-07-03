Третий человек смог излечиться от ВИЧ

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Ученые из Утрехтского университета рассказали о третьем по счету пациенте, который, возможно, излечился от ВИЧ после пересадки костного мозга, сообщает издание New Scientist.

"Дюссельдорфскому пациенту" пересадили донорский костный мозг с мутацией в гене. Это уже третий известный случай ремиссии пациента с вирусом иммунодефицита.

Ранее в Великобритании сообщили об улучшении у пациента, пораженного ВИЧ, в ходе лечения рака. Ему также проводили пересадку костного мозга.

Донором стал человек с мутацией под названием CCR5, которая делает организм неуязвимым для ВИЧ.

Сейчас исследователи работают над созданием системы сопротивления ВИЧ на генетическом уровне. Предлагается редактировать геном человека, делая его невосприимчивым к смертельному вирусу.