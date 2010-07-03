Москвичей призвали к осторожности из-за непогоды

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Жителям Москвы рекомендовали быть аккуратнее на улицах города из-за неблагоприятной погоды в понедельник, 11 марта, сообщили в информационном центре комплекса.

Температура воздуха в столице составит 2-4 градуса тепла. Ожидаются небольшие осадки, будет облачно.

Центр организации дорожных движений (ЦОДД) предупредил водителей, что минувшей ночью в столице выпал мокрый и липкий снег, что привело к образованию снежной каши. Она липнет на деревья и провода, поэтому следует парковать автомобили вдали от них. На дорогах необходимо держать дистанцию. Также ЦОДД рекомендует гражданам пересесть на метро, уточняет Агентство "Москва".

Из-за неблагоприятных погодных условий в московских аэропортах отменили и задержали десятки рейсов. Столичные аэровокзалы работают в усиленном режиме. Сотрудники аэропортов расчищают взлетно-посадочные полосы и обрабатывают их противообледенительными реагентами.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в Шереметьеве задерживаются 21 рейс, в Домодедове – десять, а во Внукове – семь. Еще шесть рейсов отменены в Домодедове.

Ранее в МЧС сообщили, что в столичном регионе ожидается туман и мокрый снег. Такие погодные условия сохранятся до 14:00.

