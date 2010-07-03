Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

08:30

Москвичей призвали к осторожности из-за непогоды

общество погода

08:30

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Жителям Москвы рекомендовали быть аккуратнее на улицах города из-за неблагоприятной погоды в понедельник, 11 марта, сообщили в информационном центре комплекса.

Температура воздуха в столице составит 2-4 градуса тепла. Ожидаются небольшие осадки, будет облачно.

Центр организации дорожных движений (ЦОДД) предупредил водителей, что минувшей ночью в столице выпал мокрый и липкий снег, что привело к образованию снежной каши. Она липнет на деревья и провода, поэтому следует парковать автомобили вдали от них. На дорогах необходимо держать дистанцию. Также ЦОДД рекомендует гражданам пересесть на метро, уточняет Агентство "Москва".

Из-за неблагоприятных погодных условий в московских аэропортах отменили и задержали десятки рейсов. Столичные аэровокзалы работают в усиленном режиме. Сотрудники аэропортов расчищают взлетно-посадочные полосы и обрабатывают их противообледенительными реагентами.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание", в Шереметьеве задерживаются 21 рейс, в Домодедове – десять, а во Внукове – семь. Еще шесть рейсов отменены в Домодедове.

Ранее в МЧС сообщили, что в столичном регионе ожидается туман и мокрый снег. Такие погодные условия сохранятся до 14:00.

Столицу заметает снегом

общество погода

Поделиться в социальных сетях:

Следующая новость

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика