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07:29

В столичном регионе ожидается туман и мокрый снег

общество погода

07:29

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Фото: ТАСС/Стоян Васев

В первой половине дня в понедельник, 11 марта, в московском регионе ожидается местами туман и мокрый снег. Об этом жителей столицы и Подмосковья предупредила пресс-служба МЧС по региону.

"Согласно прогнозу погоды ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в Московской области, начиная с западных районов, ожидается налипание мокрого снега на деревьях и проводах. На востоке области до 11:00 местами туман", – сообщило ведомство.

МЧС уточняет, что такая ситуация будет сохраняться до 14:00. Водителям посоветовали воздержаться от поездок на личных автомобилях. Если все-таки нужно сесть за руль, то спасатели рекомендуют снизить скорость движения, включить противотуманные фары и фонари, а также отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.

Пешеходам МЧС посоветовало обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач.

Ранее синоптики сообщили, что днем 11 марта воздух в Москве прогреется +2...+4 градусов. По области будет от 0 до +5. Небо затянут облака, местами не обойдется без дождя или мокрого снега. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду.

По прогнозам метеорологов, новая рабочая неделя принесет в столицу солнце и постепенное потепление, которое будет сопровождаться небольшими осадками. В понедельник, 11 марта, воздух прогреется до плюс 4 градусов, а ночью будет около нуля. Примерно такая же погода сохранится до среды, сообщают синоптики.

Новая рабочая неделя принесет в Москву солнце и потепление

общество погода

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