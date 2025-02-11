Клиенту одного из столичных ресторанов попался кусок металлической щетки

Фото: телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА

Москвичу в блюде из ресторана сети "Сыроварня" попался фрагмент металлической щетки, сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА".

Клиент по имени Владислав заказал куриную печень с картофелем за 790 рублей, но во время приема пищи мужчина почувствовал странный привкус, а потом обнаружил металлический фрагмент, сказано в сообщении.

Позже руководитель отдела контроля качества сети ресторанов Юлия Гуменникова рассказала, что инцидент был исчерпан, а клиенту вернули деньги. Оказалось, что ворс железной губки попал в блюдо после мытья сковородки, где готовилась еда. С персоналом проведена профилактическая беседа.

Ранее сеть супермаркетов "ВкусВилл" приостановила продажи десерта "ДэнБош" из-за жалобы москвички на якобы присутствовавшие в продукте осколки стекла. Выяснилось, что инородными фрагментами в десерте оказались куски пластика. После этого "ВкусВилл" организовал внутреннее расследование.

