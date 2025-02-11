Около 50 млн продуктовых наборов получили москвичи на молочных кухнях за 2024 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители Москвы за 2024 год получили на молочно-раздаточных пунктах почти 50 миллионов бесплатных продуктовых наборов питания для детей, беременных женщин и кормящих мам, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, общий вес выданных пайков за год превысил 50 тысяч тонн.

"Обеспечение семей льготным питанием – одна из ключевых мер социальной поддержки, которую мы можем оказать. Но очень важно не просто выдавать бесплатные продуктовые наборы, а сделать это максимально комфортно для москвичей", – отметила вице-мэр.

В Москве запущен цифровой сервис для получения продуктов – теперь достаточно показать QR-код из электронной медицинской карты. Бесплатные продукты предоставляются беременным или кормящим матерям, детям до 3 лет, детям до 7 лет из многодетных семей, детям до 15 лет с некоторыми хроническими заболеваниями, а также детям-инвалидам до 18 лет.

Состав продуктовых наборов формируется в зависимости от того, какой категории москвичей они предназначаются. Наборы включают в себя молочные смеси, творог, овощные и фруктовые пюре, соки.

Кроме того, москвичи могут сами выбрать удобную для себя периодичность получения питания – раз в неделю, раз в две недели или раз в месяц.

Подать заявление на получение питания можно онлайн. Для этого гражданин должен быть прикреплен к столичной поликлинике или к женской консультации, иметь постоянную регистрацию в Москве, а также полис ОМС, выданный в столице.

В городе действует свыше 200 молочно-раздаточных пунктов. За все время в столице отремонтировали 156 пунктов, из них 72 – в 2024 году. В итоге жители уже 95 районов Москвы получают бесплатное питание в комфортных молочных кухнях.

