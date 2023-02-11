В Москве за сутки выявили 3 043 случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За сутки в Москве зарегистрировали 3 043 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

За это время в столице госпитализировали 165 человек, вылечились 2 391 пациента. При этом скончались 12 человек.

Всего в Москве с начала пандемии выявлено 3 376 326 случаев коронавируса, выздоровели 3 174 636 человек, умерли 48 014.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России нет необходимости в введении дополнительных противоэпидемических мер, так как циркулирующие варианты коронавируса протекают в легкой форме. Вместе с тем в ведомстве признали, что новые штаммы коронавируса отличаются высокой заразностью.

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