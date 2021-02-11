Эксперт рассказал, как уберечься от ипотечных мошенников

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Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал Москве 24, как ипотечным заемщикам уберечься от мошенников при осуществлении ежемесячного платежа. Главными индикаторами того, что вы говорите по телефону со злоумышленником, является его звонок за 1-2 дня до совершения платежа и просьба перевести деньги по новым реквизитам прямо сейчас, сообщил эксперт.
Новую схему обмана ипотечных заемщиков выявили в Москве. Мошенники, зная точную дату платежа и его размер, звонят клиенту от имени банка и пытаются заставить его совершить ипотечный платеж по другим реквизитам. Этот счет подконтролен злоумышленникам.
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов сообщил Москве 24, что в таких ситуациях люди "ведутся на такой простой развод", потому что у них возникает высокий уровень доверия к звонящему.
Ульянов отметил, что ключевым моментом является утечка информации из самой кредитной организации. Когда информация о кредите, сумме и дате платежа попадает в руки к злоумышленникам, они легко могут втереться в доверие к жертвам и заставлять их совершать неверные действия.
По данным эксперта, большинство схем мошенничества сейчас завязаны на методе социальной инженерии, когда человека обманывают или вынуждают совершить какое-то действие. Злоумышленники могут не только звонить, но и использовать рассылку и уведомления.
"Даже если 1-2 человека из тысячи реально отреагируют на письмо и осуществят платеж, мошенники получают свои деньги, это окупается", – сообщил эксперт.
Ульянов отметил, что на сегодняшний день человек гораздо чаще получает звонки от мошенников, чем от реальных банков. Поэтому нужно изначально быть скептически настроенным к любым входящим коммуникациям.
Цель злоумышленников – максимально быстро заставить человека принять решение о переводе по новым реквизитам, считает Ульянов. Поэтому звонки обычно поступают за 1-2 дня до платежа. При более длительном сроке у клиента есть возможность проверить информацию в банке и дойти до отделения.
"Подход, когда нужно сделать быстро и сейчас, – это важный индикатор того, что на том конце провода находится мошенник. Банковские сотрудники стараются такие вещи сообщать заранее", – подчеркнул эксперт.
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