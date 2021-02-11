ВОЗ сделала новое предположение о дате возникновения COVID-19

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Эксперты Всемирной организации здравоохранения не исключают вероятность того, что COVID-19 появился в Китае раньше декабря 2019 года, когда было официально объявлено о начале распространения вируса. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на экспертов.

Специалисты отмечают, что в центральной части Китая в октябре того же года госпитализировали около 90 человек. У всех пациентов наблюдались симптомы, похожие на те, что и при коронавирусной инфекции.

По данным экспертов, власти КНР провели тестирование на антитела приблизительно у двух третей этих пациентов, но заявили, что не нашли следов COVID-19. Посетившие Китай эксперты ВОЗ отмечают, что в этом случае содержание антител могло снизиться до тех уровней, которые уже невозможно обнаружить.

"Необходимы дальнейшие исследования", – отметил глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек.

Ранее сообщалось, что специалисты ВОЗ нашли важные зацепки для расследования причин возникновения COVID-19. Улики обнаружили на рынке морепродуктов Хуанань в Ухане. По словам зоолога из Нью-Йорка Питера Дашака, несмотря на то что продуктовый рынок закрыли сразу после выявления случаев заражения, он все еще практически не поврежден. Специалист подчеркнул, что люди оставили свое оборудование и посуду, вместе с тем оставив доказательства того, что происходило.

На пресс-конференции по итогам работы миссии ВОЗ в Ухане глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек заявил, что экспертная группа организации изучила четыре потенциальные версии передачи COVID-19 человеку.

