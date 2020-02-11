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Общество

16:57

Знак с призывом позвонить маме появился в Архангельске

общество

Фото: скриншот видео youtube.com/bathett

В Архангельске установили знак, который по форме напоминает дорожный, с призывом позвонить маме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы администрации города Ирину Буйновскую.

Она рассказала, что знак установило у своего офиса муниципальное предприятие "Горсвет". В красном круге красуется надпись "Знак в Архангельске, рядом с которым все звонят маме".

"Это пробный вариант, мы уже решили, что надпись будет другой: "Твоя мама ждет звонка". Если эта идея приживется, такие знаки могут появиться в разных местах в городе, но, скорее всего, первые знаки будут установлены в студенческом городе и на набережной", – рассказала представитель мэрии.

Буйновская отметила, что в основном отзывы жителей Архангельска на необычную инициативу положительные, некоторые даже замечали, как подростки останавливаются у знака и достают телефоны.

Ранее на территории ТиНАО появились дорожные знаки "Осторожно! Люди со смартфонами". Знаки установили рядом с офисным центром в районе станции метро "Румянцево". В компании, которой принадлежит бизнес-центр, объяснили, что предупреждающие знаки призваны повысить безопасность посетителей и сотрудников здания.

Кроме того, в России разработают приложение, которое будет предупреждать пешеходов о приближающемся автомобиле. Программа будет собирать информацию с "умных" светофоров и присылать оповещение в случае угрозы. Система будет учитывать погоду и скорость транспорта.

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