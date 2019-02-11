Чемпионка России по флористике поедет на мировое первенство

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Столичный флорист Наталья Жижко представит Россию на Interflora-FTD World Cup 2019. Речь идет о чемпионате мира по профессиональной флористике, передает Агентство "Москва".

По словам генерального директора представителя Interflora в РФ и СНГ Елены Разумовой, единственный конкурс по флористике в мире пройдет в 15-й раз. Специалист отметила, что российская флористика бурно развивается: профессионалы не пропускают тренинги и семинары известных мастеров.

Наталья Жижко уже стала чемпионом России и Европы и потому ее представят на конкурсе как действительно значимого флориста-дизайнера. "Надеемся, что она покажет отличные результаты", – сказала Разумова.

Стаж Жижко превышает 20 лет. Она входит в Совет Национальной гильдии флористов, а также является участником международных арт-проектов и конкурсов в Сингапуре, Японии, Корее, Эстонии.

Чемпионат мира пройдет с 1 по 3 марта в американском штате Филадельфия. За звание лучшего флориста мира поборются представители 23 стран.

В преддверии Дня всех влюбленных услуги столичных флористов стремительно возрастают в цене. Самый дешевый букет в День святого Валентина, по оценкам специалистов, будет стоить 650 рублей.