Экс-главу "Национальной лотереи" назначили на должность гендиректора "Почты России"

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Бывший руководитель "Национальной лотереи" Михаил Волков назначен на должность генерального директора "Почты России". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Михаил Волков назначен на пост генерального директора "Почты России". Соответствующее решение принял совет директоров компании", – говорится в сообщении.

В пресс-службе объяснили, что назначение в том числе обусловлено опытом Волкова в управлении финансами и работы с регионами.

Ранее пост гендиректора "Почты России" занимал Максим Акимов. Как уточнили в компании, под его руководством "Почта России" успешно преодолела вызовы в период пандемии COVID-19, сохранив почтовое сообщение между мировыми странами.

Об уходе Акимова с поста гендиректора компании стало известно 1 декабря. Тогда сообщалось, что новая кандидатура на должность уже согласована российскими властями.

Позже правительство РФ направило в наблюдательный совет компании директиву о назначении на должность Волкова. Соответствующий указ подписал глава аппарата правительства, вице-премьер Дмитрий Григоренко.



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